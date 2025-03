Ilgiorno.it - Tumore al rene, dalla biopsia liquida alla crioterapia e all’uso dell’intelligenza artificiale. Le novità nella prevenzione e cura della malattia

Milano, 12 marzo 2025 -ale nuove tecniche di diagnosi, inclusa lache mira a identificare Dna e le cellule tumorali circolanti nel sangue sviluppate dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E in vistaGiornata Mondiale del, giovedì 13 marzo, l’Istituto propone i risultati di una ricerca e un quadrodiffusione e delletecniche diagnostiche e dell’approccio. I numeri di undiffuso I fattori di rischio Tecniche diagnostiche e approccio conservativo La ricerca Chirurgia mininvasivapercutanea Intervento chirurgico Approcci terapeutici innovativi I numeri di undiffuso Ildel, una patologia in crescente incidenza che in Italia registra oltre 13 mila nuove diagnosi ogni anno, con una prevalenza maggiore negli uomini con un rapporto di circa 2 a 1.