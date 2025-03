Liberoquotidiano.it - "Tua madre è una putt***": lo sfogo di Barbara De Rossi sconvolge lo studio della Balivo

Deè stata ospite di Caterinaa La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2. L'attrice ha raccontato ai telespettatori delle nozze con Simone Fratini. Doveva rimanere un matrimonio segreto, ma le foto sono state condivise sui social e la notizia ha fatto il giro del web. "Il proprietario del ristorante ha fatto uscire la fotografia, ignorando che non doveva uscire non volevano rendere pubblica questa cosa, non volevamo farlo sapere - ha raccontato -. La sindaca ha poi fatto uscire la foto, io ho organizzato un matrimonio con 10 persone. Con il ristoratore mi sono incavolata a bestia, ha fatto una gaffe, nonostante sapesse che fosse un matrimonio riservato. Se avessi voluto dare risalto al matrimonio non avrei fatto uscire questa foto qui che non è molto carina".