Liberoquotidiano.it - Trump: Ue creata per trarre vantaggio da Usa. Vorrei non fossimo stati così stupidi

(Agenzia Vista) Usa, 12 marzo 2025 "L'Ue è stataperdagli Usa.che nonpertanto. Quando le aziende farmaceutiche hanno iniziato ad andare in Irlanda, per me andava bene, ma ora se volete vendere qualcosa negli Usa, vi applicherò dazi del 200%".alla Casa Bianca, ricevendo il premier irlandese Micheal Martin. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev