Trump taglia la ricerca | l’Ue pensa a un passaporto speciale per i cervelli L’interesse inusuale dei ricercatori Usa per la Germania

La chiamano già “Reverse brain drain”, cioè controfuga dei: dagli Usa verso l’Europa. Nelle ultime settimane Donaldha iniziato are i fondi allae a bloccare i progetti legati a temi come inclusione e questioni di genere, anche nelle scienze dure. Congelamenti di risorse, stop alle assunzioni di dottorandi, revoche di contratti diappena firmati sono già realtà, itori di tutto il mondo protestano nelle piazze, e dagli Usa cominciano ad arrivare più richieste per lavorare negli atenei. europei. L’Unione europea allora si sta attrezzando per arrivare preparata a un eventuale esodo di menti, e studia un piano di permessi temporanei per offrire un “rifugio” aitori.Itori Usa e le proteste – La preoccupazione degli accademici statunitensi probabilmente cova da mesi.