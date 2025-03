Linkiesta.it - Trump sta offrendo a Putin un’altra Monaco, se non peggio

Leggi su Linkiesta.it

Hitler si pentì dell’accordo firmato con Neville Chamberlain anel 1938. Ciò che in realtà voleva era la guerra: il suo obiettivo era conquistare tutta la Cecoslovacchia con la forza come primo passo verso la conquista di tutta l’Europa.Non immaginava che i governi di Regno Unito e Francia sarebbero stati così vili da dargli tutto ciò che aveva chiesto pubblicamente, incluso lo smembramento della Cecoslovacchia e l’occupazione dei Sudeti da parte dell’esercito tedesco. Quando lo fecero, Hitler si trovò costretto ad accettare, ma era infelice. Entro cinque mesi ordinò l’occupazione militare di tutta la Cecoslovacchia, in violazione dell’accordo di, e sei mesi dopo invase la Polonia.Oggi l’amministrazionestaa Vladimirun accordo simile a quello disull’Ucraina.