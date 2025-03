Quotidiano.net - Trump si interrompe all’improvviso e scherza sui calzini di Vance (dopo aver strapazzato il premier irlandese)

Roma, 12 marzo 2025 – Nell’incontro alla Casa Bianca tra Donalde il primo ministroMicheal Martin si è discusso di crisi internazionali, di cooperazione, di economia e. di. Nel bel mezzo di un discorso sull’inflazione, il presidente Usa ha commentato le calze del suo vice, complimentandosi per la scelta stilistica e suscitando l’ilarità dei presenti. Risate che hanno contribuito a stemperare un clima tutt’altro che disteso. L’omaggio a Martin e all’Irlanda La visita di Micheal Martin si colloca in un momento particolare per gli equilibri geopolitici mondiali: tra guerra in Ucraina, violazioni del diritto internazionale in Medio Oriente e battaglia commerciale portata avanti dall’amministrazione, gli Stati Uniti hanno bisogno di rafforzare la loro rete di alleanze.