Thesocialpost.it - Trump rassicura: “Niente recessione”, ma il colosso finanziario declassa Wall Street e punta sulla Cina

Leggi su Thesocialpost.it

Nonostante lezioni di Donald, il clima sui mercati rimane teso. Il Presidente americano, dopo aver annunciato il raddoppio dei dazi sull’acciaio e sull’alluminio canadesi—poi parzialmente corretto—ha visto l’indice S&P 500 scendere dell’1,4%, ai minimi dallo scorso settembre. Anche il Nasdaq ha mancato il rimbalzo, chiudendo in lieve calo (-0,18%) dopo aver bruciato oltre mille miliardi nella prima seduta della settimana.ha minimizzato le turbolenze: “I mercati vanno su e giù, ma dobbiamo ricostruire questo Paese”, ha dichiarato, ribadendo la volontà di mantenere la sua linea economica senza lasciarsi influenzare dai crolli di Borsa. Ha inoltre smentito ogni ipotesi didopo che, appena 48 ore prima, non aveva escluso un calo del Pil.rallenta, l’Europa segue a ruotaLe tensioni sui dazi hanno avuto un impatto anche sulle Borse europee, con Milano (-1,38%) e Francoforte (-1,29%) in netto calo.