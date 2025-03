Lidentita.it - Trump raddoppia i dazi al Canada e rilanciare le mire Usa

Leggi su Lidentita.it

non lascia anzi. Isu alluminio e acciaio prodotti inpassano dal 25% al 50% ed entreranno in vigore già oggi. Al presidente Usa, evidentemente, non sono andate giù le parole pronunciate dal successore di Justin Trudeau, l’ex governatore della banca centrale canadese Mark Carney che aveva affermato la volontà di .alleUsa L'Identità.