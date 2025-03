Trump nomina Zampolli inviato speciale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.25hato Paoloper le partnership globali". Lo ha annunciato il presidente Usa in un post su Truth in cui tesse le lodi dell'uomo presentato fino a ieri come suoin Italia. "Con la sua vasta esperienza di lavoro con le Nazioni Unite, il Kennedy Center e varie iniziative internazionali, Paolo ci aiuterà a promuovere gli interessi americani sulla scena globale" ha scritto il Presidente.