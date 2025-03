Secoloditalia.it - Trump manda i suoi sherpa a Mosca e avverte il Cremlino: “Misure molto negative se Putin dice no. Voglio la pace”

L’aria che si respira tra Washington,e Kiev non è ancora quella di, ma qualcosa si muove. Donaldha ribadito nello Studio Ovale la sua linea sulla Russia e sulla guerra in Ucraina: niente sanzioni a priori, ma un messaggio chiaro al. «Spero che non sia necessario, ma posso vararecontro la Russia», ha detto il presidente americano, rimarcando che quanto fece durante il suo primoto fu «pesantissimo». Tuttavia, ha precisato: «Nonricorrere acontroperchéla».Glidiin viaggio versoha confermato che emissari americani sono già in viaggio verso la Russia per cercare di far digerire al’accordo di cessate il fuoco accettato ieri dall’Ucraina. «Ora dipende dalla Russia», ha dichiarato.