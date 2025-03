Quotidiano.net - Trump interrompe un discorso sull’inflazione e scherza sui calzini di Vance (non casuali)

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 marzo 2025 – Nell’incontro alla Casa Bianca tra Donalde il primo ministro irlandese Micheal Martin si è discusso di crisi internazionali, di cooperazione, di economia e. di. Nel bel mezzo di un, il presidente Usa ha commentato le calze del suo vice, complimentandosi per la scelta stilistica e suscitando l’ilarità dei presenti. L’omaggio a Martin e all’Irlanda La visita di Micheal Martin si colloca in un momento particolare per gli equilibri geopolitici mondiali: tra guerra in Ucraina, violazioni del diritto internazionale in Medio Oriente e battaglia commerciale portata avanti dall’amministrazione, gli Stati Uniti hanno bisogno di rafforzare la loro rete di alleanze. Quella con l’Irlanda rimane particolarmente salda. L’incontro è stato percepito anche come una celebrazione dei legami storici che uniscono i due paesi.