Trump gioca a fare il bullo con il Canada | prima minaccia e poi ritratta sui dazi

Ormai è guerra aperta. Ma solo per poche ore. Donaldapre una nuova battaglia commerciale contro il, ma poi torna sui suoi passi. Tra annunci e minacce, intanto, a pagare il prezzo delle sparate del presidente Usa sono i mercati e le aziende di tutto il mondo, con i listini in difficoltà anche in Europa. L’ultimo annuncia arriva su Truth e segue la decisione della provincia dell’Ontario di aumentare ial 25% sull’energia venduta agli Usa (a tre Stati: Minnesota, Michigan e New York). Anche questa una risposta aidi. Che però risponde, nuovamente: “Ho incaricato il segretario al Commercio di aggiungere un altro 25% di, portandoli al 50%, su tutto l’acciaio e l’alluminio provenienti dal”.Poi, però, i due Stati trattano, l’Ontario ritira il suo aumento delle tariffe e di conseguenza anche, alla fine, dice di poter riconsiderare il raddoppio deisu acciaio e alluminio che sarebbe dovuto scattare oggi.