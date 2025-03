Metropolitanmagazine.it - Trump e la crociata contro i diritti umani e LGBTQ+ nel 2025

Con il suo secondo insediamento alla Casa Bianca, Donaldsi conferma ancora una volta il simbolo di una politica repressiva e autoritaria, pronta a smantellare ogni progresso in materia dicivili. Amnesty International, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo mandato, ha lanciato un allarme sulla minaccia che la sua presidenza rappresenta per i: una retorica crudele, una politica discriminatoria e l’attacco sistematico alle comunità vulnerabili, dalle persone migranti alle giovani persone trans. La segretaria generale di Amnesty, Agnès Callamard, ha sottolineato come il sistema multilaterale e i, già fragili, siano ora ulteriormente compromessi, con gli USA pronti a gettare benzina sul fuoco del caos globale.Transfobia di Stato: divieti e repressioneIl primo atto diin questo nuovo mandato? Un ordine esecutivo che ridefinisce ufficialmente il sesso in termini strettamente binari, cancellando ogni riconoscimento per le persone transgender.