Trump compra una Tesla per sostenere Elon Musk ma non potrà guidarla

Come aveva promesso, il presidente americano ha acquistato unaperdopo il tonfo in borsa della casa automobilistica. Il presidente Donaldsi è fatto immortalare insieme acon unaModel S color rosso fuoco parcheggiata davanti alla Casa Bianca. “È un grande prodotto” ha detto, riferendosi all’auto. Poi, ha parlato dicome “un grande americano” che “sta mettendo in gioco tutto” per aiutare il Paese anche se “viene trattato ingiustamente”., dopo aver scelto la sua, ha dichiarato: “So che mi farebbe uno sconto, ma io sono il presidente e voglio pagare l’auto a prezzo pieno. Pagherò con un assegno, mi piace firmare assegni. Sono meglio dei sistemi moderni”. Il presidente, però, nonIl presidente, però, nonguidare l’auto; secondo le tassative disposizioni del Secret Service, infatti, il presidente degli Stati Uniti non può guidare.