Ilfattoquotidiano.it - Trump alla Casa Bianca con la Tesla. Da Musk altri 100 milioni per i gruppi che sostengono il presidente

Elonha comunicato ai consiglieri di Donalddi voler donare 100di dollari aichele operazioni politiche del. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il denaro andrebbero al super pac Make America Great Again eno profit Securing American Greatness. I nuovi fondi andrebbero ad aggiungersi ai 300già spesi daper finanziare la campagna elettorale del.Martedì,ha reso noto di aver acquistato cinqueper la, mostrandole ai media, conal suo fianco. La promozione alle auto del collaboratore avviene in una fase particolarmente complicata per la società alle prese con immatricolazioni che calano in tutto il mondo e titolo a picco in borsa. “Ritengo che sia stato trattato in modo molto ingiusto”, ha dettoai giornalisti, riferendosi a