Notizie.com - Truffa dei finti corrieri Amazon, scatta l’allarme: come riconoscerla

I cittadini hanno segnalato il diffondersi di unadeidifendersi dalla frode. I tentativi diche si registrano nel nostro Paese sono sempre più in crescita, un fenomeno diffuso a macchia d’olio che ha spinto enti e forze dell’ordine a mettere in guardia i cittadini dai criminali. Queste frodi non si registrano solo online.dei(Notizie.com)Uno degli ultimi escamotage escogitati dai malviventi è quello delle finte consegne. Stando a quanto segnalato da diversi cittadini, alcune persone busserebbero alle abitazioni dei residenti e, spacciandosi perdel noto sito di e-commerce, riferiscono di dover consegnare un pacco chiedendo in cambio un pagamento e facendo anche firmare una ricevuta.