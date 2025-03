Trovato morto Bimbo di 2 anni scompare dal giardino di casa mentre gioca | l’epilogo peggiore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vero e proprio dramma ha sconvolto un’intera famiglia. Un bambino di appena 2, scomparso ormai da oltre 10 giorni, è stato. Il suo cadavere è stato rinelle scorse ore, causando un dolore immenso nei suoi genitori. Era sparito nel nulla daldella suaera intento are. Pare che la madre e il padre non fossero nelle vicinanze quando si erano perse le sue tracce.Il bambino di 2scomparso nel nulla non ce l’ha purtroppo fatta, infatti il suo corpo è stato recuperato dalle autorità competenti. E si trovava non distante dalla sua abitazione, da dove i genitori avevano lanciato l’allarme dopo che non avevano più visto il figlio. La polizia si era subito messa al lavoro per ritrovarlo sano e salvo, ma c’è invece stato