Trovati con mezzo etto di droga Due diciottenni finiscono nei guai

Si mostrano nervosi al controllo della polizia, e così è venuto fuori che nascondevano cinquanta grammi di hashish. Neisono finiti due, uno civitanovese e l’altro albanese. Il controllo è stato effettuato l’altra notte dagli agenti del commissariato di polizia, impegnati nei loro consueti giri di pattugliamento per le vie della città. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi, che erano a piedi e che giravano con un atteggiamento sosp. Così, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti giovanissimi, i poliziotti li hanno fermati. I due hanno mostrato fin da subito una sospetta insofferenza. E dal controllo è emerso che erano in possesso di cinquanta grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltellino. I due ragazzi, un italiano e un albanese entrambi incensurati, al termine degli accertamenti sono stati denunciati alla procura di Macerata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.