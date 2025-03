Napolitoday.it - "Troppo rumore", chiusa per 7 giorni Crazy Pizza di Briatore

Leggi su Napolitoday.it

Il Comune di Napoli ha avviato il procedimento di chiusura temporanea per settenei confronti della pizzeriadi Flavio, che ha aperto lo scorso settembre sul lungomare. La misura è stata disposta in seguito ad un verbale di illecito amministrativo per il mancato.