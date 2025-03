Troppo rumore al Crazy Pizza di Napoli | il locale di Briatore rischia sette giorni di chiusura

Leggi su Open.online

Ildi Flavio«non rispetta le norme sull’impatto acustico». E, per questo,laper una settimana. Ad accertare la violazione del regolamento comunale didella pizzeria sul lungomare Nazario Sauro, due volte in meno di un anno, sono stati i vigili urbani. A causa della reiterazione contestata, ilha ora diecidi tempo per presentare la propria difesa e provare a evitare laforzata. Secondo quanto spiega il comandante dei vigili urbani diCiro Esposito citato dal Corriere del Mezzogiorno, al momento dei sopralluoghi la pizzeria di«non aveva il nulla osta per l’impatto acustico» che deve essere richiesta e rilasciata quando si apre una nuova attività o se ne potenzia una già esistente.Il problemaIn propria difesa, la società dell’imprenditore riferisce in una nota che ilconsiderato eccessivo proviene dai frigoriferi, e annuncia che presenterà «tempestivamente» la documentazione necessaria per dimostrare il pieno rispetto delle normative acustiche.