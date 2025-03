Sport.quotidiano.net - Trofeo Città di Montale, arriva la nona edizione

, 12 marzo 2025 – Domenica 16 marzo(Pistoia) ospiterà ladeldi, gara podistica che propone un percorso competitivo di 14 km e una prova ludico-motoria non competitiva di 7 km. L’evento è organizzato dal Comune dicon la collaborazione del GS Aurorae del Gruppo Podistico Trekking e Camminate Croce Oro. Le iscrizioni delle società possono essere effettuate via email all’indirizzo aurora [email protected] , mentre per i singoli sarà possibile registrarsi anche la mattina stessa della gara. Il ritrovo è fissato in Piazza Matteotti alle ore 7:30, con partenza alle ore 9:00. In palio ildi, assegnato alla società con il maggior numero di iscritti, mentre alla seconda classificata andrà ilPier Paolo Becheri.