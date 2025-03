Thesocialpost.it - Treviso, moglie tradita e risarcita per l’umiliazione pubblica: “Non volevo vendetta ma la sentenza ripaga di rabbia, ansia e dolore”

Leggi su Thesocialpost.it

? No, non l’ho cercata e non mi interessa. Però lami hato di tutta l’, dellae della sofferenza che ho provato a causa del tradimento di mio marito. Sono arrivata al punto di non avere più una vita». Roberta Zoia, 51 anni, ha finalmente voltato pagina dopo la separazione e il divorzio dall’uomo che aveva amato. «Ho ricominciato tutto da zero – racconta al Corriere del Veneto – non avevo più nulla. Ma mi sono fatta forza: una nuova scuola di ballo e una nuova vita insieme al mio compagno, poi diventato mio marito, che è stato al mio fianco durante la lunga battaglia legale durata nove anni».Durante il processo, ha denunciato non solo la sofferenza emotiva, ma anche il danno alla sua reputazione, aggravato dal fatto che la relazione extraconiugale del marito fosse ben nota nel loro ambiente lavorativo.