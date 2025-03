Ilrestodelcarlino.it - Tre truffe sventate: "Non sei il maresciallo"

Quando l’informazione e la prevenzione messa in campo dalle forze dell’ordine funzionano, molti reati si possono evitare. L’esempio arriva da Acquaviva Picena, dove i carabinieri hanno svolto una bella attività di prevenzione, a contatto con la cittadinanza e dove nella giornata di lunedì sono statetrecol solito trucco del figlio coinvolto in un incidente e del fintodei carabinieri. Nella piccola località collinare accade, però, che il verodei carabinieri si è fatto conoscere dai cittadini, parla continuamente con loro, chiede informazioni, li consiglia e questa pratica è stata determinante poiché le vittime predestinate della truffa hanno capito dalla voce e dai modi che non poteva essere il comandante della locale stazione ed hanno mandato a vuoto i propositi dei truffatori.