Quotidiano.net - Tre ondate di maltempo in quattro giorni: piogge, nubifragi e metri di neve sulle Alpi

Roma, 12 marzo 2025 – Marzo si conferma uno dei mesi più piovosi: nei prossimiancora precipitazione con tre perturbazioni nel giro di. IlMeteo.it spiega che la prima è quella che è entrata in azione oggi su gran parte dell'Italia, mentre la seconda e la terza colpiranno il Paese rispettivamente venerdì e sabato. Il meteorologo Lorenzo Tedici, precisa come i tre fenomeni avranno tutti la stessa origine, ovvero una vasta area di bassa pressione bloccata tra Spagna e Francia. Il miglioramento di giovedì Dopo un lieve miglioramento giovedì 13 marzo, con schiarite, specie al Nord, sul versante adriatico e all'estremo Sud, venerdì 14 la seconda perturbazione porterà tantissima pioggia al Centro Nord e tanta(accumuli anche di 2oltre quota 1.700), ma con due differenze sostanziali: non pioverà al Sud, dove le temperature saliranno oltre i 30 gradi (in Sicilia), ma soffierà purtroppo ancora più vento.