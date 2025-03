Travestiti da imbianchini erano l’incubo di farmacie bar e tabacchi del X Municipio

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 12 marzo 2025 – Avevano messo a segno sei colpi, tra, bar e tabaccherie, per un bottino di oltre 20.000 euro in contanti e più di 6.000 euro di gratta e vinci. Ad agire un trio di rapinatori, professionisti del settore che, a voltedacon tanto di guanti in lattice colorati, colpivano gli esercizi presi di mira armati di pistole e coltelli. Quando poi intervenivano a mani nude, non esitavano a prendere a schiaffi le loro vittime nel momento in cui esitavano ad assecondare le loro richieste.I tre presunti responsabili, tutti italiani e pregiudicati per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi e munizioni, sono stati individuati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, che hanno tracciato, punto per punto, il loro profilo seriale.