Traversetolo, l'ultimo saluto ai due neonati: il padre celebra il funerale, la madre assente

PARMA – Si è svolta in forma riservata la cerimonia funebre per i duetrovati senza vita nel giardino di una villetta a, in provincia di Parma. I piccoli, battezzati Angelo Federico e Domenico Matteo, sono stati sepolti nel cimitero di Bannone, accompagnati da un rito di benedizioneto dal parroco,Antonio Ciceri.Un momento di raccoglimento intimo e doloroso, voluto fortemente daldei bambini, Samuel, ex compagno di Chiara Petrolini, la donna attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di duplice omicidio e soppressione di cadavere. Alla cerimonia non ha partecipato la, mentre erano presenti alcuni familiari e amici dell’uomo, raccolti in silenzio attorno alle piccole bare bianche.Ilha voluto riconoscerliÈ stato Samuel a volere che i suoi figli ricevessero una degna sepoltura.