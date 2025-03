Ilgiorno.it - Trasporto pubblico, fondi post Covid

Regione Lombardia ha stanziato un nuovo contributo di oltre 55 milioni di euro diministeriali per compensare le perdite di ricavi nel settore dellocale (Tpl) in seguito all’emergenza-19. I destinatari sono le sei agenzie di bacino per il Tpl, l’autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e Trenord. Lo ha stabilito una delibera approvata dalla giunta regionale su proa dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Nello specifico, all’Agenzia Tpl di Sondrio sono destinati 153.521,87 euro, una bella somma per l’ente che si occupa dell’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi dilocale nel bacino territoriale della Valtellina e della Valchiavenna.