Iodonna.it - Traguardo importante per il noto volto tv che continua a essere un’ispirazione, dimostrando che si può brillare restando fedeli a se stessi

Oggi, 12 marzo 2025, Victoria Cabello festeggia unspeciale: i suoi 50 anni. Nata a Londra il 12 marzo 1975 da padre italiano e madre britannica, la celebre conduttrice, ex veejay di MTV edella televisione italiana, ha conquistato il pubblico con il suo stile irriverente e la sua autenticità. In questo articolo ripercorriamo la sua vita, la carriera e i momenti più significativi, celebrando una delle figure più amate dello spettacolo italiano. Camila Cabello incanta ai Bafta 2025: look da sogno e annuncio a sorpresa X Leggi anche › Victoria Cabello e Paride Vitale tornano con “Viaggi pazzeschi” Victoria Cabello, la conduttrice tv compie 50 anniCresciuta a Valsolda, un piccolo paesino in provincia di Como che lei stessa ha descritto come «bello per un weekend, ma poi te ne vuoi andare», Victoria ha parlato con una certa irriverenza della sua famiglia.