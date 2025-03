Tvzap.it - Tragedia in centro città, donna muore schiacciata da una palma: come è successo

Leggi su Tvzap.it

Nel primo pomeriggio di oggi, unaha scosso il quartiere Foce di Genova: unadi 58 anni ha perso la vita in piazza Paolo Da Novi,dalla caduta improvvisa di una. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Terribile schianto in autostrada, code chilometriche e traffico bloccatoLeggi anche: Teoria assurda su Papa Francesco: parlano i due famosi influencerda unaIntorno alle 14:30, lasituata in piazza Paolo Da Novi, a Foce, quartiere di Genova, è crollata, schiacciando unache si trovava nelle vicinanze. I testimoni presenti hanno riferito di aver udito un forte rumore seguito dalla scena drammatica dell’albero che cadeva sulla vittima. Alcuni residenti hanno dichiarato che la pianta presentava segni di inclinazione già da tempo.