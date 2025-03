Abruzzo24ore.tv - Tragedia di Rigopiano: la Cassazione conferma la responsabilità delle istituzioni nella prevenzione

Pescara - La Corte Suprema ribadisce che le autorità avrebbero dovuto identificare e prevenire il rischio valanghe, sottolineando l'importanza dellaper l'incolumità pubblica. La Corte diha recentemente pubblicato le motivazioni della sentenza riguardante ladell'Hotel, avvenuta nel gennaio 2017, in cui persero la vita 29 persone a causa di una valanga. La Corte ha sottolineato che lecompetenti avrebbero dovuto identificare l'area come zona a rischio valanghe e adottare misure preventive adeguate per garantire la sicurezza degli occupanti. Secondo la, la mancata classificazione dell'area come sito valanghivo ha impedito l'implementazione di misure di sicurezza fondamentali, come il divieto di accesso durante la stagione invernale o l'adozione di precauzioni specifiche.