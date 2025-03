Dayitalianews.com - Tragedia a Genova, donna muore schiacciata da una palma in piazza

, oggi, 12 marzo. Unaè morta inPaolo Novida unache le è caduta addosso. Il corpo è rimasto incastrato sotto l’albero, i vigili del fuoco hanno lavorato per liberarloUnadi 57 anni è morta dopo essere stata travolta da unache le è crollata addosso. Laè accaduta oggi, mercoledì 12 marzo, a, inPaolo da Novi, nel quartiere della Foce. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30.All’arrivo dei soccorritori il personale sanitario ha tentato di rianimare la; purtroppo, per la 57enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberare la vittima, che si trovava ancora sotto l’albero. È stata avvisata anche Aster che si occupa del verde cittadino.