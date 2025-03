Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Castelvecchio Subequo: docente di inglese trovata senza vita in casa

L'Aquila - La comunità è scossa dalla morte della professoressa Maria Onelia Salutari, amata insegnante di 57 anni, il cui gesto ha lasciato un vuoto incolmabile. Un'ondata di commozione ha travolto la comunità diper la tragica scomparsa della professoressa Maria Onelia Salutari, conosciuta da tutti come Mariella. Ladi, di 57 anni, è statanella sua abitazione domenica mattina. I Carabinieri intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, ritenendo probabile un gesto volontario. La professoressa Salutari era molto stimata nel mondo della scuola per la sua dedizione e dolcezza. Da anni insegnava presso la scuola media di, dove era apprezzata da colleghi e studenti. Oltre all'impegno professionale, Mariella aveva dedicato molto tempo all'assistenza del fratello, coinvolto in un incidente qualche anno prima.