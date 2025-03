Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione mi trovate questo tuo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità innon molto quello registrato al momento sulla rete viaria a cittadina caratterizzata dal maltempo continua a piovere su tutto l'internet capitolino in alcuni casi anche con forte intensità non si escludono allagamenti sulle strade poco trafficate un terreno invito quindi alla massima nella guida permangono rallentamenti con code sulla tangenziale nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare permangono a rallentamenti con code sulla tangenziale Tra Tor di Quinto la Salaria in direzione di San Giovanni Fra Trastevere San Pietro dalle ore 22 chiusa la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione di via Gregorio VII riaprirà domani mattina alle ore 5 lo voglio neanche Alla Passeggiata di Ripetta con chiusura della strada tra le ore 22 e le ore 5 tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna sul raccordo anulare con orario compreso tra le 21:30 di questa alle ore 6 di domani chiusa l'uscita Trionfale Ottavia per chi viaggia lungo la carreggiata esterna uscita alternativa lo svincolo della via Cassia e anche questa notte la Pontina sarà interessante dalla in corso a partire dalle ore 21 è prevista la chiusura dell'arteria tra Castelno Trigoria il bivio di Pratica di Mare in direzione dell'Euro sempre dalle 21 prevista la chiusura della Pontina anche in direzione Latina il tratto interessato in questo caso è quello tra Tor de' Cenci il Castelno il termine dei lavori domani mattina alle ore 6 maggiori informazioni su questa altre notizie sul sito