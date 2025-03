Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo su tutto l'Inter Land capitolino alcuni casi anche con forte intensità non si escludono allagamenti sulle strade poco trafficate un terreno invito alla massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e poi dalla Nomentana allo svincolo La Rustica ancora in in vernacolo a tratti dall' uscita Magliana fino allo svincolo per La via Aurelia in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolana sulla tangenziale incolonnamenti da Corso Francia che lo svincolo Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni Ci sono cose anche verso lo stadio Olimpico da viale Castrense al bivio con laL'Aquila e poi dalla stazione Tiburtina all'uscita Campi Sportivi nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente con difficoltà di circolazione in via di Val Melaina all'altezza di via delle Isole Curzolane in direzione quindi di via Monte Cervialto notevoli difficoltà via Aurelia Dov'è ilrisulta congestionato nelle due direzioni tra il raccordo e via Aurelia Antica a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Stazione Aurelia la strada già chiusa per sentire i rilievi del caso è stata riaperto alcosì come è stata riaperta la Laurentina Dopo un incidente avvenuto all'altezza di via del Serafico che ne aveva determinato l'interruzione Io al sud incidente sulla Pontina poco prima di Spinaceto con le code registrate a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo in direzione di Latina maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito