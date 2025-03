Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori per la nuova fermata a Pigneto a cura di rete ferroviaria italiana chiusa la Circonvallazione Casilina tra via del Pigneto in via Luigi Filippo De magistris chiusa per una ballamento agency tra via dei Ciclamini e viale delle Orchidee a via di Boccea restringimento della strada tra via della Cellulosa e via di Rocca Grimalda stanotte dalle 22 alle 5 per lavori divieto di transito lungo la passeggiata di Ripetta da Lungotevere in Augusta a via Della Penna proseguono i lavori di sfalcio del Verde lungo la Colombo sulla compra in direzione di Ostia da via di Decima a via di Mezzocammino stanotte dalle 21 alle 6 lavori notturni in Viale Guglielmo Marconi 3 a via Ostiense e via Efeso piazzale della Radio riduzione di carreggiata