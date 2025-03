Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lentamente sulla Flaminia e Salaria dal raccordo in direzione centro code sul tratto Urbano della A24 per un incidente sulla Nomentana altezza Colleverde la strada è chiusa in entrambe le direzioni in tempo c'è a restringimento della sede viaria tra via della Cellulosa e via di Rocca Grimaldasulla tangenziale in direzione San Giovanni per un incidente in via Prenestina angolo via di Rocca Cenciadeviato e per la realizzazione della Stazione Pigneto divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina tra via del Pigneto e via Luigi Filippo De magistris è chiusa via dei Gelsi 3 a via dei Ciclamini e viale delle Orchidee infine rallentamenti sulla Colombo sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio