Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2025 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all'ascolto prime code sul viadotto della Magliana tra l'ANSA del Tevere via del Cappellaccio andando in direzione dell'Euro sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna si sta in coda tra la diramazionesud e la via Appia in carreggiata esterna invece file tra la Boccea e la via Aurelia È tra laFiumicino e la via del male ancora tra la Prenestina e la Tiburtina poi sulle tratto Urbano della A24L'Aquila tra torcervara e la tangenziale disu quest'ultima code da via di Pietralata e la Salaria verso il Foro Italico è ancora dalla Tiburtina a viale Castrense andando in direzione San Giovanni sul tratto Urbano ancora Code in uscita dalla capitale a partire da Tor Cervara file in entratasulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe segnalata Pavone riduzione della carreggiata per lavori all'altezza di via di Montevarchi altri rallentamenti sulla Flaminia Nuova dal raccordo a via Cassia nuova incidente lungo la via del Mare nella squadra del Sud del raccordo con code a tratti tra Dragona e Vitinia incidente sulla Cristoforo Colombo dalla Axa via di Malafede e sulla Pontina code prima di Spinaceto fino a via Carlo Levi per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito