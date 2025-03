Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prima incolonnamenti sulla diramazioneSud in entrata al Raccordo Anulare è così lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione via Appia fine sulle tratto Urbano della A24L'Aquila tra Tor Cervara Togliatti e tra fiorentini e la tangenziale disu quest'ultima è prime code all'altezza di via Salaria verso il Foro Italico singoli code anche sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe con una riduzione di carreggiata per lavori all'altezza di via Montevarchi altri rallentamenti persulla Flaminia Nuova dal raccordo a via dei due incidente lungo la via del mare con code tra Acilia e Vitinia code poi sulla Cristoforo Colombo dalla Axa via di Malafede sulla Pontina da Pomezia allo svincolo Montedoro per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito