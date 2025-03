Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità spostamenti con di penalizzati dal maltempo sta piovendo su quasi tutto l'Inter Land capitoli non terrore invito la massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite che ha chiesto e poi da Settebagni fino alla Tiburtina in carreggiata esterna code a tratti a partire dall'uscita ostia-acilia fino alla Tuscolana sulla tangenziale incolonnamenti in direzione di San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria anche verso lo stadio Olimpico tra l'uscita per via delle Valli Conca d'oro e l'uscita Campi Sportivi proseguono i lavori in viale della Piramide Cestia Ci troviamo tra Porta San Paolo piazza Albania si transita Suca ridotta in direzione del Circo Massimo attenzione ai divieti di sosta a Trastevere San Pietro dalle ore 22 è chiusa la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione di via Gregorio VII domani mattina alle ore 5 con il medesimo orario tra le ore 22 di questa sera alle ore 5 di domani Lavori interesseranno anche la passeggiata di Ripetta con chiusura della strada 3 Lungotevere Augusta e via della penna con orario compreso tra le ore 21:30 alle ore 6 sulla raccordo anulare chiusa l'uscita Trionfale Ottavia per chi viaggia lungo la carreggiata esterna uscita alternativa allo svincolo della via Cassia https://storage.