Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-03-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

luce verdeBuongiorno nella zona di Roma sul viadotto della Magliana code Tra l'acqua del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur su Grande Raccordo Anulare perin carreggiata interna code tra la Casilina e la via Appia interjet esterna tra la Trionfale la voce ancora tra l'area di servizio Casilina Tiburtina fine sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra i fiorentini la tangenziale Tra Tor Cervara il raccordo in uscita della capitale attenzione per un incidente avvenuto sulla provinciale 22 Nomentana tra Colleverde e Sant'Alessandro chiusura temporanea per i rilievi deviazioni per le linee bus sulla Roma Civitavecchia resta chiuso per lavori di Cerveteri in entrata verso Civitavecchia la riapertura è prevista per il 14 per lavori si transita con un senso unico alternato sulla Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana fino alla fine di marzo Barbara termine tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.