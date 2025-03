Lortica.it - Tradizioni insolite e feste incredibili in giro per il mondo

Viaggiare, anche solo con la mente, ci permette di scoprire quanto ilsia ricco di usanze, celebrazioni e riti che possono sorprenderci, incantarci o, a volte, lasciarci interdetti. Alcunesonoper la loro creatività, altre fanno riflettere su quanto l’uomo sappia essere fantasioso. e a volte anche discutibile.Ti porto con me in questo viaggio tra alcune dellepiùdel pianeta, senza però dimenticare che non tutte lemeritano di essere celebrate.La Battaglia delle Arance – Ivrea, ItaliaPartiamo dall’Italia, ma non con entusiasmo, almeno non da parte mia. A Ivrea, durante il Carnevale, si combatte una battaglia vera e propria. a colpi di arance! Squadre organizzate si lanciano addosso tonnellate di agrumi in una rievocazione storica che mescola folklore e adrenalina pura.