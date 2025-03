Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Ozan Vuole Uccidere Suo Padre!

Le nuove puntate diporteranno a un confronto scioccante:scopre il piano di Tarik contro Guzide e tenta di ucciderlo. Riuscirà a portare a termine la sua vendetta?fuori controllo: pronto aTarik per vendicare GuzideLe prossime puntate di, in arrivo su Canale 5, saranno cariche di tensione e colpi di scena mozzafiato.scoprirà che suo, Tarik, ha ordinato a un sicario di eliminare sua madre, Guzide. Sconvolto dalla rivelazione e consumato dalla rabbia, il giovane prenderà una decisione estrema: rapire ile portarlo sul ciglio di un burrone, deciso a fargli pagare il prezzo per il male inflitto alla sua famiglia.Il piano diabolico di Tarik: Guzide nel mirinoTutto avrà inizio quando Tarik metterà in atto un piano spietato per liberarsi di Guzide una volta per tutte.