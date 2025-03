Donnapop.it - Tra Ilary Blasi e Bastian… Michelle Hunziker! Ecco il ruolo della conduttrice nella loro storia d’amore

Leggi su Donnapop.it

e Bastian Muller sono la coppia del momento, ma insieme all’imprenditore tedesco c’è anche un’altra figura importante per laromana: l’amica e collega!Questo trio è stato a lungo chiacchierato, poiché inizialmente si era pensato che Bastian fosse stato presentato aproprio da. Il motivo? La sua provenienza; in tanti hanno ipotizzato che – essendo lui tedesco di nascita – fosse un vecchio amicosvizzera. In realtà, però, le cose sono andate diversamente.A parlarne è stata la stessanel suo documentario, in cui viene raccontata la sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Lei e Bastian Muller si sono conosciutilounge dell’aeroporto di New York, prima che entrambi si imbarcassero suirispettivi voli.