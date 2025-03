Ilfattoquotidiano.it - “Tra i clienti ‘speciali’ della Gintoneria di Lacerenza anche un politico di Fratelli d’Italia”

C’èun esponente locale ditra i“speciali”di Davidee del suo privè. L’uomo – non indagato – è il segretario cittadino di un paesino lucano, dove èconsigliere comunale. Non solo quindi youtuber, influencer, imprenditori e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre all’ereditiere che ha speso oltre 600mila euro.C’eraun– come ricostruisce La Repubblica – tra le persone che frequentavano il locale di via Napo Torriani, a Milano, finito al centro dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari lo stessoe Stefania Nobile, che interrogati dalla gip Alessandra Fazio, hanno preferito non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. “Gli indagati vantano amicizie strette con le forze dell’ordine”, scrive la gip nell’ordinanza che ha disposto i domiciliari i due e il loro factotum Davide Ariganello.