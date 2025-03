Ilfattoquotidiano.it - Toyota e Lexus, la grande offensiva elettrica. Sei nuovi modelli entro due anni – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tempo dueamplierà la gammacon sei. Ene aggiungerà la metà. È unaa zero emissioni per preparare il gruppo, primo costruttore al mondo anche nel 2024 (10,7 milioni di unità commercializzate), alla scadenza comunitaria del 2035, quando – almeno allo stato attuale – non si potranno più vendere auto e veicoli commerciali con motori a combustione interna.A Bruxelles, in occasione del nuovo Kenshiki Forum, quasi un anno e mezzo dopo l’ultimo, il costruttore ha confermato i propri programmi e svelato in anteprima mondiale la versionesul Suv C-HR (nella), che come C-HR+ misura 4,52 metri di lunghezza e vanta un passo di 2,75. La carrozzeria è diversa dal modello da cui deriva (un milione di esemplari targati dal 2016 in poi), anche se le linee si avvicinano parecchio ad altre vetture del gruppo.