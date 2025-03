361magazine.com - Totti e Arcuri, la verità dopo anni: «Aveva un debole»

L’attrice romana racconta il flirt giovanile con l’ex Capitano della Roma e svela il motivo per cui la storia tra i due non è andata a buon fine Manuelatorna a parlare della sua vita sentimentale e lo fa senza filtri. Ospite a La Volta Buona, l’attrice 48enne ripercorre la sua carriera, ma è quando si tocca l’argomento “ex famosi” che arriva la rivelazione che tutti aspettavano: il flirt con Francescoc’è stato, ma non è mai diventato qualcosa di più.“Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria,” racconta la. “Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così.una vita piena di donne, era ambito. Un calciatore simpatico e bello, si sapeva cheun.”L’attrice, oggi felicemente sposata con GiovDi Gianfrancesco e mamma di Mattia, svela che tra lei ec’è stato un rapporto ai tempi dell’adolescenza, ma nulla di più.