Toscana meno affitti e più acquisti | il mercato immobiliare cambia rotta

Firenze, 12 marzo 2025 – Dopo tre anni in calo, i toscani tornano a comprare casa per andarci a vivere. I tagli della Banca centrale europea e un rinnovato clima di fiducia hanno spinto ildelle compravendite, che nel 2024 ha registrato una crescita dell’1,5% nella regione, con un’impennata del 7,6% nell’ultimo trimestre. A trainare il comparto residenziale è stata soprattutto la ripresa deglidella prima casa, aumentati del 5%, mentre il credito ha avuto un ruolo chiave con un incremento del 10% dei mutui, grazie ai ribassi dei tassi decisi dalla Bce. Le transazioni sono ripartite soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree costiere, con una crescita deglia Follonica, in Versilia e nelle province di Firenze, Arezzo, Siena e Prato. Anche a Pistoia e nella Valdinievole c’è interesse per le abitazioni principali, con particolare attenzione agli immobili di quattro o cinque vani dotati di balcone, garage o cantina.