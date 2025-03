Noinotizie.it - Torremaggiore: sindaco e assessore, no al parco eolico vicino al sito archeologico dove morì Federico II Castel Fiorentino

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:L’Amministrazione disi oppone al: ‘Tuteleremo la nostra storia e il nostro patrimonio culturaleL’Amministrazione Comunale diapprende dagli organi di stampa dell’approvazione, da parte della Provincia di Foggia, di un progetto per la realizzazione di unin prossimità deldi, luogo di straordinario valore storico e culturale, noto per essere il luogo in cuil’ImperatoreII.Pur ribadendo il pieno sostegno agli investimenti in energia rinnovabile, questa Amministrazione contesta con fermezza le modalità e soprattutto l’individuazione di un’area tanto sensibile dal punto di vista storico e paesaggistico.