Tornare a guardare la Luna con Lele Saveri

, fotografo, documentarista, agitatore e organizzatore culturale, i cui lavori sono stati a vario titolo negli anni esibiti in istituzioni fra cui il MoMa (New York), FOAM (Amsterdam) e La Triennale (Milano), qualche anno fa si è preso una pausa dalla sua carriera attiva, facendo la scelta, non comune, di relegare la propria arte e la propria produzione a una dimensione totalmente privata. Una scelta che non gli ha impedito di portare avanti il suo progetto di fanzine periodiche e in divenire che sono di fatto diventate, in dieci anni, un diario intimo ma condiviso delle proprie visioni, della propria vita, di quello che lo circonda.Oggi quel progetto è diventato un libro:10 Years, uscito da qualche settimana per i tipi di Dashwood Projects e che in questi giorni arriva in Italia con una doppia presentazione: a Roma venerdì 14 marzo, e a Milano il 19 marzo (dettagli in calce all’intervista).