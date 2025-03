Dayitalianews.com - Torna in scena “I due cialtroni”, lo spettacolo con Maurizio Martufello. Tre le nuove date

Leggi su Dayitalianews.com

Unodi satira e comicità cone Simeoli pronto a conquistare il pubblicoDopo il grande successo delle passate edizioni,sul palco “I Due”, l’esilarantescritto e diretto dal maestro della satira Pier Francesco Pingitore. La commedia, che mescola ironia e riflessione sulla società contemporanea, vede protagonistie Marco Simeoli, affiancati da Laura Garofoli, Elena Ferrantini e Lucrezia Gallo.La produzione è firmata dal Centro Teatrale Meridionale e dall’Associazione Culturale Teatroper, mentre la distribuzione è affidata a Generazioni Spettacolari. Le scenografie sono realizzate da Giovanni Nardi e i costumi portano la firma di Graziella Pera.Lofarà tappa in tre importanti teatri del Lazio, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi in un mix irresistibile di battute sagaci e situazioni comiche:22 e 23 marzo – Teatro Domma, Vitinia (RM)5 aprile – Teatro Flavio Vespasiano, Rieti (RI)Dal 15 al 19 aprile – Teatro Tor Bella Monaca, Roma (RM)Una trama coinvolgente tra rivalità, ironia e colpi diLa storia si sviluppa in una baita di montagna, dove si ritrovano due attori molto diversi tra loro: Massimo, interprete di teatro drammatico, e Mattia, comico popolare amato dal grande pubblico.